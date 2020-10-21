أول الغيث.. تساقطات مطرية متفاوتة بـ19 إقليما وعمالة أعلاها بالشاون وطنجة

كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكدت المديرية، تسجيل تساقطات متفاوتة الحجم، ما بين الساعة السادسة من صباح يوم أمس الثلاثاء، إلى غاية السادسة من صباح اليوم الأربعاء، وكان أعلاها بالشاون 22 ملم، وعمالة طنجة 20 ملم.

كما سجلت مدن أخرى تساقطات مطرية، منها 6 ملمتر بتطوان، و4 ملم بكل من النواصر، والجديدة، و3 ملم بكل من العرائش، والقنيطرة، بنسليمان، و2 ملمتر بكل من الرباط – سلا، وآسفي.

كما سجلت تساقطات لم تتعد 1 ملم بكل من الدار البيضاء أنفا، وسطات، وأقل من ملمتر بكل من: الحسيمة، المحمدية، مكناس، خريبكة، الصويرة -الميناء، آيت ملول.