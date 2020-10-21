أمريكا والسعودية تؤكدان على ضرورة ردع التهديدات الإيرانية

الأربعاء 21 أكتوبر 2020

قال بيان أميركي سعودي، إن البلدين يجددان إصرارهما المشترك على "ردع التهديد الإيراني الخبيث".



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وتابع البيان الذي صدر في ختام جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، أن واشنطن تقر بقيادة السعودية للتحالف العربي في اليمن، والتزامها بإنهاء الصراع عبر حل سياسي، كما شدد البلدان على أهمية شراكتهما الوثيقة في دحر الإرهاب.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترحب بعقد قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل، بقيادة السعودية، مشيداً بقيادة المملكة لمجموعة العشرين لدعم الاستجابة الصحية والمالية للعالم في ظل كورونا