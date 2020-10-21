شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان: تركيا تتبع سياسة توسعية تهدد المنطقة والان مع التفاصيل

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن تركيا "تتسبب في مخاطر شرقي المتوسط".

Advertisements وبين أن أنقرة "تتبع سياسة توسعية تهدد المنطقة، وتواصل انتهاك القانون الدولي وتقويض القانون". وتابع: "ممارسات تركيا أدت إلى مشكلات داخل حلف الناتو، ونطالب دول الاتحاد الأوروبي بوقف بيع السلاح لتركيا".

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