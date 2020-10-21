شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة الغربية والان مع التفاصيل

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الأربعاء، 15 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

Advertisements وذكر نادي الاسير الفلسطيني في بيان له، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وطوباس ونابلس وقلقيلية وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت 15 مواطنا.

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