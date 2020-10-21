شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى بصفوف مليشيا إيران في قصف إسرائيلي غربي سوريا والان مع التفاصيل

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 تكبدت مجموعات موالية لإيران خسائر بشرية فادحة، في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا.

واستهدف القصف الإسرائيلي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مبنى مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، تتواجد فيها مجموعات موالية لحزب الله وإيران. . Advertisements ويشهد ريف القنيطرة تواجدا كبيرا للمليشيات الموالية لحزب الله وإيران، وشهدت المنطقة استهدافات متكررة لهم على مدار سنوات. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قالت إن إسرائيل شنت غارة على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي، ولفتت إلى أن الخسائر مادية فقط.

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