كورونا.. إصابات العالم تتجاوز حاجز الـ 41 مليوناً

وبحسب موقع "ورلد ميتر" المتخصص برصد الأرقام والإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا في دول العالم، فقد بلغ عدد المصابين 41 مليونا و50 ألفا و368 مصابا.

وتشير الأرقام إلى أن أعداد المتوفين بلغت مليونا و129 ألفا و741 وفاة، بينما بلغت أعداد المتعافين من الفيروس 30 مليونا و632 ألفا و287.



وتتصدر الولايات المتحدة أعداد المصابين بـ8 ملايين و520 ألفا و307 مصابين، وبلغت الوفيات 226 ألفا و149 وفاة.