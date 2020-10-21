كورونا.. إصابات العالم تتجاوز حاجز الـ 41 مليوناً

تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حاجز 41 مليون مصاب عالميا، مسجّلة بذلك ارتفاعا بأكثر من 400 ألف إصابة في الـ24 ساعة، فيما سجّلت الولايات المتحدة نحو 300 ألف وفاة إضافية خلال الجائحة.
وبحسب موقع "ورلد ميتر" المتخصص برصد الأرقام والإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا في دول العالم، فقد بلغ عدد المصابين 41 مليونا و50 ألفا و368 مصابا.
وتشير الأرقام إلى أن أعداد المتوفين بلغت مليونا و129 ألفا و741 وفاة، بينما بلغت أعداد المتعافين من الفيروس 30 مليونا و632 ألفا و287.
وتتصدر الولايات المتحدة أعداد المصابين بـ8 ملايين و520 ألفا و307 مصابين، وبلغت الوفيات 226 ألفا و149 وفاة.
وتشير الأرقام إلى أن أعداد المتوفين بلغت مليونا و129 ألفا و741 وفاة، بينما بلغت أعداد المتعافين من الفيروس 30 مليونا و632 ألفا و287.
وتتصدر الولايات المتحدة أعداد المصابين بـ8 ملايين و520 ألفا و307 مصابين، وبلغت الوفيات 226 ألفا و149 وفاة.
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