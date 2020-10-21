القبض على ثلاثة 'مهربين' في القائم

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، إلقاء القبض على ثلاثة "مهربين" في قضاء القائم التابع لمحافظة الأنبار. وجاء في بيان للاستخبارات العسكرية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تنفيذا لتوجيهات المراجع العليا والمتضمنة القيام بملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة الالية الثامنة وبالتعاون مع استخبارات فوج المشاة الالي الثالث لواء المشاة الآلي 32 للفرقة من القاء القبض على ثلاثة متهمين يقومون بعمليات تهريب ومساعدة المهربين مما يسبب اضرارا بالاقتصاد الوطني".



وأضاف البيان أن المعتقلين "صادرة بحقهم مذكرة القاء قبض وفق المادة 194 من قانون الجمارك، وقد تمت احالتهما الى القضاء لاكمال الاجراءات القانونية بحقهما".

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