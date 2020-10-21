صورها بـ'كاميرات مخفية' .. إنقاذ فتاة من محاولة 'اعتداء جنسي' في بغداد

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، تمكنت من إنقاذ فتاة قاصر من محاولة ابتزاز واعتداء جنسي من قبل صاحب محل لبيع الألبسة النسائية في إحدى مناطق العاصمة بغداد".وأضافت أن "العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن 497 من والدة إحدى الفتيات القاصرات، ادعت قيامه بتصوير ابنتها بكاميرات مخفية في غرفة تبديل الملابس، وتهديدها ومساومتها على شرفها، وإلا سيقوم بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشارت الوزارة إلى "التحرك السريع للشرطة المجتمعية، والتحقيق مع صاحب المحل الذي اعترف بجريمته، وأكد ندمه على فعلته، وقد اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتز".