البرلمان الإثيوبي يحذر نواب "تجراي" من التغيب

حذر مجلس نواب الشعب الإثيوبي، اليوم الأربعاء، ممثلي إقليم تجراي بالبرلمان من التغيب عن الجلسات، مشددا على ضرورة حل المشاكل عبر "الحوار والنظام".

تحذير جاء على لسان رئيس البرلمان تاجسي شافو، قائلا إنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد أعضاء مجلس النواب من ممثلي إقليم تجراي، في حال تغيبوا عن الجلسات المقبلة.

وفي بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، أضاف شافو "لم يحضر أي من أعضاء المجلس من ممثلي تجراي باستثناء ممثل واحد فقط في اجتماعين متتاليين".

وتابع "إذا استمروا في الغياب سوف يتخذ المجلس إجراءات إدارية ضدهم" دون أن يوضح طبيعة هذه الإجراءات.

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وشدد المسؤول البرلماني على ضرورة "حل المشاكل عبر الحوار والنظام وليس عن طريق انتهاك القانون"، مؤكدا أن مجلس نواب الشعب "يعمل على تعزيز النظام الديمقراطي في البلاد من خلال إجراء إصلاحات عديدة".

أصل القصة

يذكر أن المجلس الفيدرالي الإثيوبي الغرفة الثانية للبرلمان، كان قد أعلن في الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حزمة من الإجراءات العقابية تجاه إقليم تجراي، بينها وقف التمويل الصادر من الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا.

ووفق بيان صادر عن المجلس الفيدرالي الإثيوبي، شملت الخطوات القانونية والدستورية، وقف جميع أشكال التمويل والدعم من الحكومة الفيدرالية لحكومة تجراي، ومنع جميع المؤسسات الفيدرالية من التعامل والتراسل معها.

قرارات أوضح المجلس أنها جاءت نتيجة "عدم شرعية" الانتخابات التي أجرها الحزب الحاكم في الإقليم "جبهة تحرير تجراي" و"مخالفته" للقرار الذي صادق عليه المجلس الفيدرالي (السلطة الدستورية العليا) في تمديد أجل الحكومة الفيدرالية وحكومات ومجالس جميع أقاليم البلاد.

وكانت حكومة تجراي قد أجرت انتخابات في الـ9 من سبتمبر/أيلول الماضي أسفرت عن فوز جبهة تحرير تجراي.، في عملية انتقدها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.