اعتقال 3 دواعش في إنزال جوي شمالي العراق

تمكنت قوة أمنية عراقية خلال عملية إنزال جوي، اليوم الأربعاء، اعتقال 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي جنوبي كركوك.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، الأربعاء، في بيان إنه "بعملية إنزال جوي مُتقنة، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على ٣ عناصر مُنتمية لعصابات داعـش الإرهابية".

جاء ذلك أثناء مُحاولتهم الهرب من القصف الجوي لطائرات التحالُف الدولي في (وادي زغيتون) في أطراف مُحافظة كركوك، شمالي العراق.

Advertisements

وأشار رسول، إلى أن العملية الأمنية أسفرت أيضا عن تدمير عدد من الأنفاق التي تستخدمها العصابات الإرهابية للتنقُل والتخفي، وكذلك العثور على مواد مُتفجرة وبعض الأسلحة الخفيفة.

وبالتزامن مع العملية الأولى، ذكر رسول أن "جهاز مُكافحة الإرهاب نفذوا عملية أُخرى أسفرت عن إلقاء القبض على عُنصر إرهابي ينتمي إلى شبكة تابعة لعصابات داعـش في قضاء الحويجة".

وكانت القوات الأمنية العراقية نفذت قبل 5 أيام، عملية إنزال جوي مماثلة استهدفت قتل مفخخا داعشيا يرتدي حزاما ناسفا في وادي الشاي جنوبي كركوك.

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر، عمليات أمنية لملاحقة بقايا تنظيم داعش التي بدأت تنشط منذ شهور في المناطق الحدودية بين المحافظات التي غالبا ما تكون غير مستقرة أمنياً .