قبرص: تركيا تنتهك الحدود البحرية في المتوسط وبحر إيجه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اعتبر الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس أن تركيا تنتهك الحدود البحرية في المتوسط وبحر إيجة، معتبراً أن "ممارسات تركيا تزيد التوتر شرقي المتوسط".

Advertisements وبيّن أنستاسيادس أن علاقات بلاده مع اليونان ومصر "غير موجهة لأي دولة"، داعياً إلى "إجراءات حازمة ضد الدول الداعمة للإرهاب". ودعا الرئيس القبرصي إلى احترام الحقوق السيادية لكل دولة في المتوسط وتسوية في ليبيا تحترم وحدة وسيادة البلد.

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