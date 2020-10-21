شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يؤكد على ضرورة مواجهة الاعمال الاستفزازية في شرق المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، في ختام القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، التصدي للدول التي تدعم وتسلّح وتموّل الإرهاب، مؤكداً ضرورة مواجهة الأعمال الاستفزازية شرقي المتوسط.

Advertisements وأضاف الرئيس المصري، وفقاً لما نشرته "سكاي نيوز عربية": "نعمل على تعزيز التعاون مع اليونان وقبرص"، موضحاً: "قدمنا نموذجاً ناجحاً في ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص". وأكد السيسي "دعم توحيد شبه الجزيرة القبرصية" و"تسوية القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية". وفيما يتعلق بالملف السوري، أوضح السيسي أن "قرارات مجلس الأمن تمثل المرجعية للحل في سوريا"، لافتاً إلى أن بلاده "تدين وجود أي قوات أجنبية غير شرعية في سوريا"

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