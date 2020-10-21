مقتل واصابة 18 شخصاً في انفجار بمدينة كراتشي الباكستانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون بجروح مختلفة جراء انفجار وقع بأحد المباني السكنية بمدينة كراتشي الواقعة جنوب باكستان.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن ما لا يقل عن نصف الجرحى في حالة حرجة، وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع.
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