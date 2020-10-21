شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل واصابة 18 شخصاً في انفجار بمدينة كراتشي الباكستانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون بجروح مختلفة جراء انفجار وقع بأحد المباني السكنية بمدينة كراتشي الواقعة جنوب باكستان.



وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن ما لا يقل عن نصف الجرحى في حالة حرجة، وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل واصابة 18 شخصاً في انفجار بمدينة كراتشي الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.