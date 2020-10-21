شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 111484 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العمانية ،اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 111484 إصابة والوفيات 1137 بنسبة 1بالمائة والمتعافين 97367 لتصل نسبة الشفاء إلى 3. 87 بالمائة.



وذكرت الوزارة في بيان لها، أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 47 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 480 والمنومين في العناية المركزة 198.

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