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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن مبادرة "معتمرون" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس مبادرة "معتمرون" ضمن حزم الخدمات والإجراءات الوقائية التي أعدتها الرئاسة العامة لمواكبة التطوير الرقمي وتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين.
وأكد الشيخ السديس أهمية الاستفادة من البرامج التقنية الحديثة في تذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجه المعتمرين والمصلين، وتفعيل الدور التقني في جميع الخدمات والمهام من أجل تحقيق الجودة في مخرجاتها، وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة من رقي وتطور لجميع الخدمات المقدمة في بيت الله العتيق.
ويحتوي التطبيق على المعلومات اللازمة لتوضيح نقاط التجمع والدخول ومسارات الحركة والمصليات، ومواقع العربات وأكشاك الإهداء، مع الأخذ في الحسبان الأعداد والمواقع المخصصة خلال هذه الفترة كما يهدف التطبيق إلى توضيح وتسهيل العملية التنظيمية لدخول وخروج المعتمرين والمصلين، وإيجاد وعي لدى القاصدين بطرق التباعد الاجتماعي، وأهمية التفويج المنتظم والآمن في تيسير وسلاسة أداء العبادات والنسك.
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