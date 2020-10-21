عبدالله بن زايد يشيد بالمسيرة التاريخية للعلاقات مع أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بالمسيرة التاريخية للعلاقات مع الولايات المتحدة.



جاء ذلك خلال إطلاق الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أعمال الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال أعمال الحوار الذي عقد افتراضيا، إن الإمارات والولايات المتحدة مصممتان على العمل معًا وتعزيز العلاقات القوية بين البلدين.

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وطالب خلال كلمته، بضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب الذي لا يزال يشكل تهديدا أمام العالم.

وشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، على ضرورة منع إيران من حيازة السلاح النووي وأن يتم تطبيق معايير مكافحة التطرف عليها.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكية، خلال الحوار الاستراتيجي، "عملنا جنبًا إلى جنب مع الإمارات من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وأكد بومبيو، بحث القضايا الإقليمية المشتركة مع الإمارات لتحقيق السلام في اليمن وليبيا، كما قدم الشكر للإمارات على دعمها لمنع تدفق الأسلحة إلى النظام الإيراني.

وناقش الحوار الاستراتيجي التعاون والمحادثات في 8 مجالات هي الشراكة السياسية والتعاون الأمني، وكذلك إنفاذ القانون وأمن الحدود والمخابرات ومكافحة الإرهاب، فضلا عن حقوق الإنسان والشراكة الاقتصادية وشراكة الطاقة والشراكة التجارية والتبادل الثقافي والأكاديمي.