صاروخ إسرائيلي يستهدف مدرسة في القنيطرة السورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء السورية، سانا، مساء الثلاثاء، أن اعتداء إسرائيليا بصاروخ استهدف مدرسة في قرية الحرية في ريف القنيطرة الشمالي.



وقالت الوكالة، إن "إسرائيل أطلقت بعد منتصف الليل صاروخا على مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، واقتصرت الأضرار على الماديات".

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وفي وقت سابق استهدف صاروخ إسرائيلي موقعا بمحافظة القنيطرة مما أدى إلى وقوع جرحى وإصابة آلية عسكرية.

وقالت وكالة الأنباء السورية، حينها، إن القصف استهدف أحد المواقع العسكرية شرق خان أرنبة، وأسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة آخر بجراح.

وشنت إسرائيل خلال الأشهر الماضية عدة اعتداءات على محافظة القنيطرة استهدفت سيارات مدنية ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من أهالي القرى والبلدات بريف المحافظة.