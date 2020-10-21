شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: الإعلام الوطنى كان حائط صد قوى ضد الشائعات ومخططات الهدم والتخريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار السنوات الأخيرة وخاصة بعد ثورة 30 يونيو فى 2013، لعب الإعلام الوطنى دورا مهما ومؤثرا فى مواجهة الإعلام المعادى وأبواق جماعة الإخوان الإرهابية التى استخدمت كل الأساليب والوسائل غير المشروعة والخسيسة لضرب واستهداف الدولة المصرية وهدمها وزعزعة استقرارها وأمنها، ولكن الإعلام الوطنى كان حائط الصد القوى ضد هجمات الإعلام الإخوانى المعادى، يفند الشائعات والأكاذيب ويرد عليها بالحقائق والأدلة والبراهين، ونجح فى الدفاع عن الدولة ومساندة مؤسساتها.

وقال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن الإعلام الوطنى المصرى يبذل جهودا كبيرة ولعب دورا مؤثرا فى مساندة ودعم الدولة وتوعية المواطنين بالتحديات التى تواجه الدولة فى سبيل بناء مصر الحديثة واستكمال عملية تحقيق التنمية الشاملة وتثبيت أركان الدولة المصرية، خاصة بعد الظروف الصعبة التى مرت بها مصر بعد ثورتين وأحداث صعبة وأزمات اقتصادية وغيرها، ولكن دور الإعلام كان قويا ورسالته كانت مؤثرة فى توعية المواطنين بالمخاطر والمؤامرات التى تحيط بمصر.

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وأضاف "مصطفى"، أن الإعلام المصرى بكل أشكاله وصوره سواء المقروء أو المرئى أو المسموع، يؤدى واجبه الوطنى ويتحمل المسئولية تجاه وطنه للحفاظ على مقدرات الوطن وحماية أمنه واستقراره، وذلك كان واضحا فى كل ما يبثه وينشره الإعلام المصرى من مواد إعلامية وصحفية تدعم وتساند الدولة وتتصدى للإعلام الإخوانى المعادى وأكاذيبه وشائعاته وفبركته وتزييفه للحقائق وما يبثه من معلومات مغلوطة.

من جانبه، قال محمد الدامى، عضو مجلس النواب، أن الإعلام له دور مهم ومؤثر ولا غنى عنه فهو صوت المواطن وينقل نبض الشارع، وهو الذى ينقل للناس ما تحققه الدولة من إنجازات لتسليط الضوء عليها، كما يتصدى الإعلام الوطنى للفساد لحماية الوطن والحفاظ على مقدراته، فكان للإعلام دور مكمل لمؤسسات الدولة فى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وهذا الدور لا ينكره أحد.

بدوره، قال النائب اللواء أسامة راضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الإعلام المصرى الوطنى دائما يكون على قدر المسئولية ويساند الوطن ومؤسسات الدولة ضد محاولات قوى الشر والجماعات الإرهابية للتشكيك فى مؤسسات الدولة المصرية وإنجازاتها، والتحريض ضد مصر ورموزها.