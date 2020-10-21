شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يشيد بجهود على عبد العال فى "النواب": تحمل الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن سعادته بأن يكون رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أول المهنئين له، مشيداً بالجهود الذى قدمها مجلس النواب خلال الفترة الماضية. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لتقديم التهنئة بمناسبة فوزه وتقلده منصب رئاسة مجلس الشيوخ.

وقال عبد الرازق، إن مجلس النواب تحمل ورئيسة أكثر من طاقته، ويشهد بذلك كم وحجم التشريعات التي صدرت على مدار الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، لافتاً إلى أن كلمة الشكر لمجلس النواب ورئيسه الدكتور على عبد العال، هي أقل القليل لما يمكن أن نقدمه لهم.

وكان الدكتور على عبد العال، قد استهل اللقاء، بالإشادة بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وما تركه من بصمات وضوابط والعديد من المواقف التي نحترمها ونقدرها ، مشددا على أنه سيمتد ذلك لأفق أوسع من التعاون بين المجلسين .

وأضاف الدكتور على عبد العال ، أنه تجمعه علاقات قديمة بالمستشار عبد الوهاب، وتمتد جذوره في السياسية والقانون و العلم ، كما انه رجل وطنى من الطراز الأول ، ودائما وأبدا كان "حمامة السلام" لحل العديد من المشكلات .

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