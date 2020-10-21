شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: رئيس مجلس الشيوخ إضافة قوية للحياة السياسية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، يعد إضافة قوية للحياة السياسية والعمل السياسى فى مصر، وسيعمل على أن تكون تلك المؤسسة العريقة فى المقدمة دائما لأداء واجبها الوطنى فى ظل محددات الدستور لاختصاصاتها، واصفا إياه بكونه شخصية سياسية ووطنية وقامه قانونية كبيرة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتقديم التهنئة بمناسبة فوزه وتقلده منصب رئاسة مجلس الشيوخ.

وأكد عبدالعال، على علاقته القوية مع رئيس مجلس الشيوخ والتى تمتد لسنوات طويلة، لافتًا إلى أنهما عملا سويا فى كثير من المحافل والمناسبات وهو شخصية تضرب بجذورها فى الحياة السياسية والقانونية ووالده أحد العلامات المضيئة بالأزهر الشريف وكان أحد العلماء الأجلاء بتلك المؤسسة الدينية العريقة.

ولفت عبد العال، إلى أن شخصية المستشار عبد الوهاب تميل دائما إلى السلام، مضيفًا: "لقد كان حمامة سلام فى العديد من المواقف من قبل ورجل متواضع للغايه، وتربطنى به علاقة قوية جدًا، وهو ما سينعكس على التعاون الدائم والمستمر بين المجلسين".

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