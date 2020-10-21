شكرا لقرائتكم خبر عن ترتر الإرهابية.. حكاية الهارب عبد الله الشريف.. ولماذا تبرأ جيرانه وأهله منه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يحاول الإخوانى الهارب عبد الله الشريف، الشهير بترتر ادعاء المظلومية لكسب تعاطف وهمى، إضافة إلى اكاذيبه المستمرة ضد الدولة، من خلال المواد الكاذبة التى يبثها عبر صفحته وعلى منصات الجماعة الإرهابية، وتعددت فضائحه خلال الفترة الماضية، والتى كشفت أنه متورط فى تحرش جنسى، وغيره من التهم التى تكشف حقيقته.

و فى تقرير بالفيديو كشف أهل منطقة عبد الله الشريف حكايته منذ البداية، وقالوا أنه فى البداية لم يكن ملتزما، وتفاجئوا جميعا بعدما أطلق لحيته والتزم بحاله يتغير، ويبدأ فى ركوب السيارات وانهالت عليه الأموال، مشددين على أنه بالفعل كانت عليه قضية مخدرات وتعرض للسجن فيها.

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وشن جيران الإخوانى الهارب عبد الله الشريف الشهير بـ" ترتر الإخوان" هجوما حادا عليه خاصة بعد اعتناقه الفكر الإرهابى والتحريض المتواصل والمستمر ضد الدولة المصرية، فى مقابل التربح والحصول على الأموال مقابل نشره الأكاذيب واستهداف الدولة المصرية.

وثار جنون الهارب عبد الله الشريف بمجرد علمه أن أهل منطقته فى الإسكندرية يدلون بآرائهم فيه ويكشفون أسرار رحلته وبدايته وتحوله من شاب بسيط فى الإسكندرية إلى إرهابى على قنوات الإخوان، فخرج عبد الله الشريف على قنوات الجزيرة وأخواتها من القنوات الممولة من قطر وتركيا، ليهاجم الدولة المصرية.