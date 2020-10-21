شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يصل مقر البرلمان ولقاء مرتقب مع على عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، إلى مقر مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، فى أول حضور له بعد الجلسة الافتتاحية التى عُقدت الأحد الماضى، ومن المُتوقع أن يقوم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بلقائه اليوم لتهنئته برئاسة الغرفة التشريعية الثانية.

وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد أرسل برقية تهنئة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لانتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ.

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وجاء نص البرقية كالتالى: "المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ الموقر، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، فيطيب لنا أن نهديكم خالص التهنئة القلبية وأزكاها لحوزكم ثقة الشعب ‏ونواب مجلس الشيوخ الموقر وتقلدكم لهذا المنصب الرفيع لتبدأون فصلاً جديداً للغرفة ‏الثانية فى هذه المرحلة الدقيقة من مراحل العمل الوطنى".‏

وأضاف رئيس البرلمان خلال برقية التهنئة: "إنها لثقة غالية صادفت أهلها رشحكم لها عمل مخلص دؤوب وسجل عامر بالعطاء، ‏وتتملذ على أيديكم نخبة متميزة من رجال القضاء الذين يجلسون مجلسه ليقموا العدل ‏بين الناس، راجين أن تتوطد أواصر التعاون بين المجلسين ليكون التواصل والتعاون بينهما ‏مثمراً، يؤتى أكله من أجل صالح شعب مصر العظيم وتحقيق ما يرنو إليه من أهداف ‏ومقاصد ليرفُل فى ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان، وكلل الله مسعاكم بالتوفيق والنجاح وأعانكم على ما حٌملتم".

يٌشار إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، قد فاز برئاسة مجلس الشيوخ، بعدد أصوات تبلغ 287 صوتا.