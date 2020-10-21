شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة استخدام العنف ضد رؤساء وأعضاء لجان الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى، السبت المقبل والموافق 24 أكتوبر وذلك على مدار يومين، وتتمثل عملية الانتخابات بالمرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، ويتنافس 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية، وعلى نظام القائمة تتنافس قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد على 100 مقعد وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، وفى دائرة قطاع غرب الدلتا تتنافس قائمتين أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر على 42 مقعدا.

ووضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عقوبات صارمة لمن يتعدى على رؤوساء وأعضاء الهيئة الوطنية، ورؤوساء وأعضاء الأمانة العامة، رئيس لجنة الانتخابات وأعضائها وأيضا رئيس اللجنة الفرعية ورؤساء اللجان العامة وأعضائهم.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى منهم بقصد منعه من أداء عمله المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

أما إن بلغ مقصده فتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى موت.

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ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشاره أو بالقول أثناء أو بسبب تأدية وظيفته .