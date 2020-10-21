محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- (بي بي سي):
تفيد التقارير الواردة من سوريا بأن إسرائيل شنت هجوما صاروخيا مساء أمس الثلاثاء استهدفت مقاتلين موالين لإيران في الشطر الذي تسيطر عليه سوريا من مرتفعات الجولان.
وكانت وسائل الإعلام السورية الحكومية قالت إن مدرسة حكومية في ريف القنيطرة تعرضت لهجوم إسرائيلي.
إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض قال إن المدرسة كان بها مقاتلون تابعون لميلشيات مدعومة من إيران ومسلحون من حزب الله اللبناني ما خلف خسائر بشرية في صفوف المسلحين.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مسلحين إيرانيين بالجولان المحتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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