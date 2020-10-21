مباحث التموين: ضبط 10 طن مقطعات دواجن فاسدة داخل مجزر في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة، 10 طن مقطعات دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مجزر لذبح الدواجن بمنطقة أبو النمرس. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة، يفيد بضبط مالك مجزر لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بالجيزة، بحوزته 10٫23 طن مقطعات دواجن معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وعناوين وهمية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي - 3٫75 طن " فيليه – شيش – جلود دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وفى حالة سيولة تامة مما يشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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