وفاة مصاب بفيروس كورونا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حالة وفاة جديدة لمصاب بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقي العلاج بقسم العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المتوفي ضحية كورونا يدعى "ع.م.ع.خ"، 68 عامًا، ويقيم بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وكان يتلقى العلاج بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

وقال المصدر إنه جرى تغسيله طبقًا للاشتراطات الطبية المتبعة لمصابي فيروس كورونا المستجد، ونقله عن طريق سيارة إسعاف مخصصة لذلك الغرض، تمهيدًا لدفنه بالطرق المتبعة، وفق بروتوكول وزارة الصحة، الخاص بضحايا فيروس كورونا.