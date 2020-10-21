بحضور مسؤولين أمريكيّين، وفد حكومي إماراتي يتوجه إلى إسرائيل في أوّل زيارةٍ رسميّة

أقلعت طائرة تابعة لشركة "الاتحاد للطيران"، اليوم الثلاثاء، من أبوظبي متجهة إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، تقل مسؤولين حكوميين إماراتيين وشخصيات أمريكية بارزة، في أول زيارة رسمية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الإمارات وإسرائيل إلى توسيع التعاون، بعد تطبيع العلاقات بينهما الشهر الماضي بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الزيارة ستقتصر على المطار بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وأفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية، في تغريدة على "تويتر" أن وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، على رأس وفد الإمارات.

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ويرافقهما في الرحلة وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وآري بيروكويتز، وذلك بعد أن رافقا وفدا إسرائيليا زار البحرين يوم الأحد لحضور مراسم التوقيع على إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين.

وقد ذكرت صحيفة "جيروساليم بوست"، أمس الاثنين، أن إسرائيل والإمارات تنويان التوقيع على اتفاق حول إقامة نظام إعفاء التأشيرات بين الجانبين.

هذا وصدقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا، أمس الاثنين، على معاهدة السلام وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الإمارات وإسرائيل.

المصدر: رويترز