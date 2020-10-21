بسبب التطرّف، السلطات الفرنسيّة تغلق مسجدًا

قررت السلطات الفرنسية إغلاق مسجد فى إحدى ضواحي باريس، بعدما نشر عبر حسابه بمواقع التواصل، مقطع فيديو يستنكر الدرس الذي عرضت فيه رسوم كاريكاتورية للنبي محمد من قبل صمويل باتي، المدرس الذي قتل الجمعة.
وأمر وزير الداخلية الفرنسى جيرار دارمانان، الإثنين، بإغلاق المسجد الواقع بضاحية بانتان.
وأوضح في تصريحات لتلفزيون "TF1" أن عدد الأماكن التي تم إغلاقها في البلاد بدعوى "التطرف"، بما فيها مساجد، بلغ 356 في الأعوام الثلاثة الأخيرة، فضلا عن ترحيل 411 أجنبيا.
وفي تصريحات إذاعية صباح الإثنين، قال دارمانان إن أجهزة الدولة ستزور مقار 51 جمعية ومنظمة مدنية عائدة للمسلمين، خلال الأيام المقبلة، وسيتم إغلاق بعضها بقرار من مجلس الوزراء.
وفي 13 أكتوبر الحالي، أعلن دارمانان إغلاق السلطات 73 مسجدا وجمعية ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا منذ مطلع العام الجاري، بذريعة "مكافحة التطرف الإسلامي".
الأناضول
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