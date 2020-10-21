الولايات المتحدة.. مصرع ثلاثة مدنيين إثر إطلاق نار في تكساس

صرحت الشرطة الأمريكية في مدينة هيوستن بولاية تكساس، بأن ثلاثة مدنيين من الرجال، لقوا مصرعهم ، و أصيب رجل رابع بجروح خطيرة، جراء إطلاق نار، مشيرة إلى أن هذه الحادثة وقعت بعد ساعات قليلة من حادثة أخرى، أسفرت عن مقتل ضابط شرطة بطلقات نارية في الرأس.

وأوضحت الشرطة، عبر تغريدة على حسابها في "تويتر"، أن الرجل المصاب نقل إلى

المستشفى، بعد الهجوم الليلي الذي وقع في مجمع 2100 في شارع تشينيفيرت بالمدينة، وفقا لروسيا اليوم.

وامتنعت عن كشف المزيد من التفاصيل، وعن الرد على التعليقات التي كتبها الناس للاستفسار والاستيضاح عن الحادثة.

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وقالت وسائل إعلام، إن شخصا يحمل مسدسا دخل النادي وفتح النار قبل الساعة العاشرة مساء بقليل.

ونقلت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الإخبارية عن السلطات قولها، إنه ربما كان هناك عدة مسلحين، وإنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أي منهم من بين القتلى.

وقال قائد شرطة المدينة في وقت سابق: "إن أحد الشرطيين المخضرمين في القوة، والبالغ من العمر 41 عاما، استجاب لنداء عن إزعاج في شقة بجنوب غرب هيوستن، وتم إطلاق الرصاص عليه عدة مرات، ما أدى إلى وفاته، بينما جرى نقل ضابط آخر إلى المستشفى، أصيب في الحادثة نفسها".