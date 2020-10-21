الخطوط الكويتية تقترح حجر القادمين للكويت فيها بدلا من دول الترانزيت

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي محمد الدخان، أن شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة قدمتا خطة تقضي بأن تقوم شركة الطيران المعنية بإجراء الفحوصات والاختبارات الصحية المطلوبة للركاب القادمين على متن رحلاتها في المبنى المخصص لها بحسب الاشتراطات المطلوبة من وزارة الصحة ومنها اختبار PCR.

وأوضح أنه في حال تم تطبيق هذا الإجراء فإنه سيتسنى للركاب الوصول إلى الكويت من نقطة السفر الأولى مباشرة دون الحاجة للإنتظار فترة حجر في محطة ترانزيت، حيث ستكون فترة الحجر في الكويت مع إعادة الفحص المطلوب قبل نهاية فترة الحجر، مؤكداً في الوقت ذاته على أن هذا

الإجراء سيسهم في حال تطبيقه بتشغيل الرحلات على مدار 24 ساعة، إضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي المتوقع على الشركة والقطاعات الحكومية المعنية الأخرى. وشدد الدخان على أن «الكويتية» تولي اهتماماً كبيراً في اتباع الارشادات والاجراءات الاحترازية التي أوصت بها السلطات الصحية في البلاد، من خلال التزام موظفيها بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي أثناء العمل وتوفير المعقمات الطبية ووضع الارشدات الصحية للركاب في المطار والطائرات تجبناً للاصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تواصل الشركة بشكل مستمر مع العملاء في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال قنواتها المختلفة «تويتر - انستغرام»، كذلك تعقيم الطائرات بشكل دقيق وفوري بعد كل رحلة قادمة وتعقيم الآليات والنقليات والحافلات الخاصة بنقل الركاب والعفش، وأخيراً إلتزام طواقم الرحلات بوضع الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي مع المسافرين.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي محمد الدخان ويرافقه بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة قام بجولة تفقدية في مبنى الركاب رقم 4، وذلك للإطمئنان على سير العمل في المبنى والسعي نحو تسهيل خط سير الركاب، ودراسة تطبيق وتنفيذ الاجراءات المقترحة والاشتراطات الصحية عليهم من قبل الخطوط الجوية الكويتية بما يتناسب مع الاجراءات المعتمدة من قبل السلطات الصحية، إضافة إلى متابعة آخر المستجدات المتعلقة بالاجراءات التي تقوم بها الشركة في أنحاء المطار والاطلاع على الخدمات المقدمة لركاب الخطوط الجوية الكويتية الكرام وكيفية تلبية متطلباتهم على أكمل وجه.