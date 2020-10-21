الصحة الإماراتية: تسجيل 1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة فى الإمارات 119 ألفا و132 حالة .

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة قولها، إنه تم تسجيل حالتي

وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 472 حالة، بالإضافة إلي تعافي 1501 ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 111 ألفا و814 حالة شفاء.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، وافقت على بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد

فيروس كورونا المستجد في الإمارات، حيث جاء ذلك في بيان صدر عن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، موضحا أن تجارب اللقاح الروسي تجري بدعم من شركة Pure Health، أكبر مشغل للمختبرات في الإمارات، وستشرف عليها دائرة الصحة بأبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.

ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية هي التي ستقوم بإعداد المحاضر الطبية الخاصة بالتجارب.