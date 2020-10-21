أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة فى الإمارات 119 ألفا و132 حالة .
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة قولها، إنه تم تسجيل حالتي
وكانت وزارة الصحة الإماراتية، وافقت على بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضدفيروس كورونا المستجد في الإمارات، حيث جاء ذلك في بيان صدر عن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، موضحا أن تجارب اللقاح الروسي تجري بدعم من شركة Pure Health، أكبر مشغل للمختبرات في الإمارات، وستشرف عليها دائرة الصحة بأبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.
ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية هي التي ستقوم بإعداد المحاضر الطبية الخاصة بالتجارب.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإماراتية: تسجيل 1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.