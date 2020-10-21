السفارة المصرية ببيروت تتلقي بطاقات الاقتراع لانتخابات مجلس النواب

بدأت السفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، في تلقي بطاقات الاقتراع للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، عبر البريد من المصريين المقيمين داخل لبنان.
وقال سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي - في تصريح له - إن اللجنة الانتخابية بمقر السفارة ستتلقى حتى
وأشار السفير ياسر علوي إلى أن السفارة المصرية ببيروت كانت قد انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال بطاقات التصويت، والتي تُسجل في الكشوف المخصصة عقب مراجعة الأختام والتأكد من صحة تاريخ الإرسال المُثبت على المظروف البريدي، لتبدأ في نهاية يوم الجمعة عملية فرز أصوات الناخبين وإجراء الإحصاء العددي وإرساله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
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