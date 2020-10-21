صحة عُمان: 111484 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس "كورونا" بلغت 111484 إصابة والوفيات 1137 بنسبة 1% والمتعافين 97367 لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر87%.
وذكرت الوزارة- في بيان نشرتة وكالة أنباء عُمان،اليوم الاربعاء- أن عدد الحالات بداخل المستشفيات خلال
وسجَّلت الوزارة 451 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكُلِّي للحالات المُسجَّلة في السلطنة إلى111484 حالة.
وتهيب الوزارة بالجميع إلى تحمّل المسؤولية الفرديّة والمجتمعيّة والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية وخصوصاً ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعدالجسدي بمسافة مترين على الأقل والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون أو باستخدام المعقم الكحولي المعتمد وتجنب لمس الوجه والأنف والفموالعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال. وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة
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