شاهد.. الخرطوم في قبضة الأمن السوداني وسط دعوات للتظاهر

أغلقت السلطات السودانية الجسور النيلية في العاصمة الخرطوم، تزامنا مع دعوات للتظاهر في ذكرى انتفاضة عام 1964.

وأشارت بعض وسائل الاعلام أن قوات الأمن قد أحكمت قبضتها على العاصمة لتقطع الطرق أمام القادمين من أم درمان والخرطوم بحري ومن وسط العاصمة.

وأشارت إلى عودة غالبية الموظفين إلى ديارهم مع صعوبة الحركة داخل العاصمة السودانية.

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كما وضع الجيش حواجز اسمنتية وأسلاكا شائكة في الطرقات التي تؤدي إلى مقر قياداته في وسط العاصمة، إثر دعوات الاحتجاج التي أيدها تجمع المهنيين وبعض أحزاب تحالف

الحرية والتغيير.

وكانت ولاية الخرطوم قد حذرت من ورود معلومات بشأن مشاركة قوى محسوبة على النظام السابق للخروج بالمظاهرات عن مسار السلمية.

وتضم المظاهرات قوى الحرية والتغيير التي دعت بعض مكوناتها إلى الخروج ضد المجلس الانتقالي والحكومة.

وذكر مراسلنا أن بعض القوى السياسية تهدف إلى إحداث تغييرات في هيكل السلطة، والاحتجاج على تفاقم الأزمة الاقتصادية.