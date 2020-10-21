بولندا تكسر حاجز الـ200 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل 10 ألاف و40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد تجاوز 200 ألف حالة، فيما يخضع 9 ألاف

و439 شخصا للعلاج من الفيروس في المستشفيات.

يأتي ذلك في وقت تكافح فيه بولندا الزيادة السريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تقوم بفرض قيود جديدة في محاولة لتفادي الإغلاق الكامل.

و فى وقتا سابق ،يذكر أن رئيس الوزراء

البولندي، ماتيوز موراوسكى، طلب تأجيل المراسم الرسمية لحلف اليمين الدستورية لمجلس الوزراء المعاد تشكيله بعد إيجابية نتائج الاختبارات الطبية لكوفيد-19 لوزير التعليم الجديد، برزيميسلاف كزارنيك.وقال متحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الاثنين، إنه تم إخضاع كزارنيك لحجر صحي وتم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بشأن هذا الصدد.