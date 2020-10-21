فاس.. توقيف خمسيني للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 53 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية، تنشط في تهريب المخدرات، والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة المرورية في الطريق الوطنية، الرابطة بين مدينتي فاس، وتازة، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة إلى المنطقة القروية “راس تبودة”، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بداخل السيارة على 20 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها 500 كيلوغرام، علاوة على حجز هاتفين محمولين، ومبلغ مالي، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.