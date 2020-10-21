تفاصيل ميزانية الدار البيضاء..مليار درهم للنظافة و76 مليون درهم للماء والكهرباء

صوت مجلس جماعة الدارالبيضاء على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2021، أمس الثلاثاء.

وقال عبد العزيز العماري إن مجلس جماعة البيضاء، من خلال مشروع ميزانية 2021، حرص على الوفاء بالالتزامات التعاقدية للجماعة، وقبلها أداء النفقات الإجبارية، مشددا على أن الباقي يمكن أن يكون فيه نقاش على مستوى استشراف المستقبل على مستوى بعض القطاعات، التي عليها نقاش على المستوى الوطني.

ومن بين الالتزامات التعاقدية لجماعة الدارالبيضاء التزامها مع مؤسسة التعاون بين جماعات البيضاء، التي تساهم فيها بـ18 مليون ردهم، إضافة إلى خدمة النظافة، إحدى التزاماتها الضرورية، التي تأخذ مليار درهم من ميزانية الجماعة، فضلا عن النفقات المتعلقة بتسوية استهلاك الماء والكهرباء، التي رصد لها مبلغ 76 مليون درهم، بالإضافة إلى دعم الترامواي بـ15 مليون درهم، والنفقات الإجبارية، المرتبطة بأجور، وتعويضات الموظفين، التي وصلت إلى 920 مليون درهم.

وشدد رئيس جماعة الدارالبيضاء على أن سياق جائحة فيروس كورونا حكم إعداد الميزانية، مشيرا إلى أن الرؤية على المستوى الاقتصادي والمالي فيها نوع من عدم الوضوح إن على المستوى الدولي، أو الإقليمي، والوطني، والمحلي.

وأوضح العماري أنه على المستوى الوطني، في 9 أشهر الأولى من السنة، كان هناك تراجع في مداخيل الجماعات بحوالي 20 ي المائة مقارنة مع عام 2020، مشيرا إلى أن جماعة الدارالبيضاء كانت في وضع أحسن على المستوى الوطني، لكن كان هناك تراجع بحوالي 10 و 12 في المائة مقارنة مع التوقعات.