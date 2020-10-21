بحضور نجوم الغناء.. أول برنامج للمواهب المغربية يعرض على الويب

ينطلق، بعد أيام، أول برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية في المغرب، يعرض على الويب، بمشاركة نجوم من الساحة المغربية.

ويحمل البرنامج اسم “لمركوب”، في إشارة إلى حافلة البرنامج، التي تجول مدن مغربية، وتسمح لمواهبها بالغناء أمام أحد نجومه.

ويفتح البرنامج أبوابه في وجه جميع الفئات العمرية، ومواهب جميع أصناف الغناء، دون وجود شروط تقيد المشاركين.

ويحصل كل مشترك على فرصة واحدة للغناء، يمكن أن تكون لوحدها كفيلة بتحقيقه لقب البرنامج، إذ يتم بث وصلات لكل المشاركين عبر قناة “لمركوب” على يوتوب، والمشارك الحاصل على أكثر نسبة مشاهدة، وأكبر عدد من التعليقات، والإعجابات ينال اللقب.

ومن بين النجوم، الذين يشاركون برأيهم في المواهب، بعد الاستماع لأدائهم داخل حافلة البرنامج، هدى سعد، ودون بيغ، وأحمد شوقي، وزكرياء الغافلولي، وكريم غيث، ومصطفى بورغون.