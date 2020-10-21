طنجة.. كلية الطب والصيدلة بطنجة تسجل 7 إصابات بفيروس كورونا

لم يمر على افتتاح الموسم الجامعي الجديد لكلية الطب والصيدلة سوى أسابيع، حتى سجلت بهذه الأخيرة 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية غالبيتها من الإناث.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ فإن المصابين تتراوح أعمارهم بين 17 و 28 عاما، ويقطنون في منطقة اجزناية وطنجة المدينة بعاصمة البوغاز، بينما الباقي في مدينتي تطوان، ومرتيل.

وكانت جهة الشمال قد سجلت اليوم الثلاثاء 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وسبع حالات وفاة.

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