شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات.. "الاتحادية للموارد البشرية" تعلن موعد إجازة المولد النبوي والان مع التفاصيل

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، يوم الخميس 29 أكتوبر 2020، إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 1 نوفمبر.

Advertisements جاء ذلك في التعميم الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية، والذي اعتمد أجندة العطلات الرسمية. وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيد المناسبة على سموهم بموفور الصحة والعافية. كما هنأت شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

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