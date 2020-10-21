شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات جنيف : اتفاق ليبي على عدم التصعيد العسكري والان نبدء بالتفاصيل
كما اتفق الطرفان على اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية لضمان استمرار تدفق النفط .
وأضافت ويليامز في مؤتمر صحفي في جنيف أن استقالة فايز السراج يجب أن تساعد على إنهاء الفترة الانتقالية التي طال أمدها في ليبيا وتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيا ،موضحة أن الأطراف الليبية أعربت عن رغبتها في إجراء انتخابات عاجلة.
وأشارت إلى اتفاق أطراف المحادثات حول فتح حركة الملاحة الجوية في أنحاء ليبيا ، والحركة إلى سبها لما لها من أهمية كعاصمة إدارية للجنوب الليبي ،وفتح الطرق الساحلية من مصراته إلى سرت وأجدابيا ، داعية إلى ضرورة حماية وتأمين المدنيين والنازحين في سرت.
وأعربت عن تفاؤلها بالتوصل في جنيف إلى اتفاق للوقف الدائم لإطلاق النار ، كما دعت إلى وقف التدخلات الخارجية في ليبيا وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب تحت إشراف الأمم المتحدة .
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