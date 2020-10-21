روسيا تعلن تحطم مقاتلة 'سو-34' في أقصى شرق البلاد

تحطمت مقاتلة روسية من طراز "سو-34" في إقليم خاباروفسك بأقصى شرق البلاد، فيما استطاع طاقمها القفز من الطائرة قبل سقوطها، حسبما أفادت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء. يتبع...

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