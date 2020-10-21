التطبيعية تشكل لجنة الانضباط

رياضة 2020-10-21 | 12:18 510 مشاهدة شكلت اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، لجنة الانضباط، لتباشر بعملها قبل انطلاق منافسات دوري اكرة الممتاز. وعقدت اللجنة اليوم الأربعاء، اجتماعها الاول وقررت تسمية علي والي رئيساً وعدي جواد اللامي نائباً. وتضم اللجنة عضوية كل من قيس هامل حمدان ونهاد كاظم وعباس عبد الحسين، فيما سيكون جاسم عبد الكريم فرحان مقرراً للجنة.



وباشرت اللجنة عملها اليوم بشكل رسمي بعدما وجه الاتحاد يوم امس بتشكيلها. وباشرت اللجنة عملها اليوم بشكل رسمي بعدما وجه الاتحاد يوم امس بتشكيلها. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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