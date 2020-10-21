'كاس' ترد على طلب درجال بشأن عقوبة الحرمان

وقدمت إلينا ريجاني، محامي درجال، طلباً الى "كاس"، من اجل تسريع اصدار الحكم بقضيته ضد اتحاد الكرة السابق برئاسة عبد الخالق مسعود.

وبحسب رد المحكمة، فإنها "اكدت ان العقوبة التي صدرت بحق الكابتن عدنان درجال تعتبر (قضية داخلية وتخص الاتحاد العراقي) وانها غير معنية فيها".



وبالتالي اصبح قرار الغاء العقوبة الان بيد الهيئة التطبيعية، حيث بامكانها اتخاذ القرار من اجل ترشيح درجال في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.