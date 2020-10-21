نموذج جديد من فيسبوك لا يعتمد على الإنكليزية

كشف موقع فيسبوك، الاثنين، عن برمجية آلية جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، قال إنها ستكون الأولى القادرة على ترجمة مئة لغة من دون الاعتماد على الإنكليزية.
وقالت المساعدة في مجال البحث في الشبكة أنغيلا فان، في رسالة عبر مدونة "هذا الإنجاز هو نتيجة تراكم سنوات من العمل الأساسي لفيسبوك على صعيد الترجمة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي".
وأشارت فان إلى أن النموذج الجديد يتمتع بدقة أكبر من الأنظمة الأخرى لأنه لا يعتمد على الإنكليزية كلغة وسيطة للترجمة.
وكتبت فان: "عند الترجمة من الصينية إلى الفرنسية على سبيل المثال، تعمل معظم النماذج المتمحورة على الإنكليزية على الترجمة أولا من الصينية إلى الإنكليزية، ثم من الإنكليزية غلى الفرنسية، لأن بيانات التدريب بالإنكليزية هي الأكثر توافرا حول العالم".
وأضافت: "نموذجنا يترجم مباشرة من الصينية إلى الفرنسية لنقل المعنى بصورة أدق".
وأشار فيسبوك إلى أنه يجري يوميا 20 مليار ترجمة على شرائط الأحداث الخاصة بالمستخدمين، مبديا الأمل في تقديم نتائج أفضل على هذا الصعيد بفضل النظام الجديد.
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