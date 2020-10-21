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خبير يوضح مدة التعافي من الإصابة بكورونا

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صرح كبير المتخصصين المستقلين في وزارة الصحة في الاتحاد الروسي للأمراض المعدية فلاديمير شولانوف، إن التعافي من فيروس "" في حالته الخفيفة سيستغرق ما يصل إلى شهر، وفي حالته شديدة ، ربما سيستغرق الأمر 6 أشهر.

وأضاف شولانوف "مدى سرعة تعافي الجسم بعد مرض سابق يعتمد على شدة المرض. فإذا كان خفيفا، فإن الشفاء يحدث بسرعة كبيرة، ويكتمل إذا استمر المرض بشكل معتدل وشديد بشكل خاص، وإذا كانت الإصابة شديدة فإن نسيج الرئة في هذه الحالة، يستغرق وقتا أطول حتى يتعافى".

 

وبدأت تجربة إعادة التأهيل بعد الإصابة بفيروس "كورونا"، كما وان المختصيين ليس لديهم بيانات محددة وعالمية عن مدة التعافي.

 

وتابع "بالنسبة للدورة المعتدلة، هذا وقت قصير، تماما كما يحدث مع الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة الأخرى، الموسمية المعتادة، ويستغرق الأمر عادة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ويحدث التعافي بعد شهر. وفي الإصابات الشديدة، على سبيل المثال، هنا يمكننا إجراء مقارنة مع الإنفلونزا، حيث قد يستغرق الأمر ستة أشهر".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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