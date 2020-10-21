صرح كبير المتخصصين المستقلين في وزارة الصحة في الاتحاد الروسي للأمراض المعدية فلاديمير شولانوف، إن التعافي من فيروس "كورونا" في حالته الخفيفة سيستغرق ما يصل إلى شهر، وفي حالته شديدة ، ربما سيستغرق الأمر 6 أشهر.
وأضاف شولانوف "مدى سرعة تعافي الجسم بعد مرض سابق يعتمد على شدة المرض. فإذا كان خفيفا، فإن الشفاء يحدث بسرعة كبيرة، ويكتمل إذا استمر المرض بشكل معتدل وشديد بشكل خاص، وإذا كانت الإصابة شديدة فإن نسيج الرئة في هذه الحالة، يستغرق وقتا أطول حتى يتعافى".
وبدأت تجربة إعادة التأهيل بعد الإصابة بفيروس "كورونا"، كما وان المختصيين ليس لديهم بيانات محددة وعالمية عن مدة التعافي.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير يوضح مدة التعافي من الإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.