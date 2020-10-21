مقتل مسؤول بالقضاء العسكري في بونتلاند الصومالية

قتل مسؤول محلي بالقضاء العسكري بولاية بونتلاند، اليوم الأربعاء، إثر هجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون في عاصمة الولاية مدينة غرووي بمحافظة نغال شمال شرقي الصومال.



والمسؤول الذي تم اغتياله يدعى محمد محود عبدي، وكان يعمل مساعدا أول بمحكمة درجة الأولى العسكرية المحلية التابعة لولاية بونتلاند الصومالية، وتعرض للهجوم أمام منزله في غروي.

ولاذ منفذو الهجوم بالفرار، ووصلت أجهزة الأمن مكان الحادث.

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ونفذت عمليات أمنية للبحث عن الأشخاص المشتبه بهم للوقوف وراء الهجوم، لكنها لم تعلن توقيف أحد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تعلق السلطات بولاية بونتلاند.

لكن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الإرهابية الصومالية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تنفذ مثل هذه الهجمات التي تستهدف المسؤولين.

في غضون ذلك أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن تفجير لغم أرضي استهدف مدير عام دائرة الهجرة والجنسية الصومالية محمد آدم كوفي مساء الثلاثاء ونجا منه، وسقط على أثره قتيلان.