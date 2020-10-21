طيران الإمارات أفضل ناقلة عالمية ضمن جوائز بيزنس ترافلر 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استأثرت طيران الإمارات بأبرز الألقاب ضمن جوائز "بيزنس ترافلر الشرق الأوسط" 2020، حيث حصدت 4 جوائز، أبزرها "أفضل ناقلة جوية في العالم" للسنة السابعة على التوالي، بالإضافة إلى جائزة "أفضل درجة أولى" و"أفضل أطقم خدمات جوية" وجائزة "أفضل صالات مطار في الشرق الأوسط".



ويؤكد هذا الفوز التزام طيران الإمارات تقديم تجربة أفضل وأكثر أماناً في الأجواء وعلى الأرض لعملائها في كل درجات السفر، كما يسلط الضوء على كيفية دعم الناقلة لعملائها خلال جائحة "كوفيد-19". فقد بادرت سريعاً لتلبية توقعات العملاء في تلك الظروف، وأعادت تصميم تجربة السفر من خلال تدابير الصحة والسلامة الرائدة في الصناعة عبر كل نقطة اتصال، وأطلقت مبادرات لتوفير الأمان والمرونة واستعادة الثقة في السفر جواً.

وحققت طيران الإمارات الريادة مجدداً، حيث أصبحت أول ناقلة توفر تغطية مجانية ضد "كوفيد-19" لتساعد عملاءها على السفر بمزيد من الثقة، وهم يدركون أنها توفر لهم تغطية النفقات الطبية حتى 150 ألف يورو، وتكاليف الحجر الصحي حتى 100 يورو يومياً لمدة 14 يوماً، إذا ما تم تشخيص إصابتهم بالفايروس أثناء سفرهم بعيداً عن بلادهم.

Advertisements

ولم تدخر طيران الإمارات أي جهد لإعطاء الأولوية لرعاية وصحة وسلامة عملائها وموظفيها ومجتمعاتها في جميع مراحل الرحلات. وشملت تدابير السلامة الحيوية المعززة توزيع مجموعات النظافة المجانية، وتركيب الحواجز الواقية على كاونترات إجراءات السفر والجوازات، وتوفير معدات الحماية الشخصية وبروتوكولات السلامة الجديدة لأطقم الخدمات الجوية وموظفي المطار، وتكثيف إجراءات تنظيف الطائرات، بما في ذلك تطهير حمامات الطائرات كل 45 دقيقة أثناء الرحلات الجوية، والعديد من الإجراءات الأخرى.

وتجري طيران الإمارات بانتظام مراجعات لجميع تدابير السلامة بما يتماشى مع أحدث إرشادات الخبراء. فبعد مراجعة شاملة وتنفيذ إجراءات صحية إضافية وتدابير السلامة، أعادت الناقلة هذا الأسبوع توفير منتجاتها وتجاربها الفريدة، بما في ذلك الصالون الجوي وحمّام الشاور سبا على طائراتها A380، والمناطق الاجتماعية في درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى على بعض طائرات البوينج 777. ومع إعادة الخدمات المعدّلة، أصبح بإمكان العملاء الاستمتاع بمنتجات وخدمات طيران الإمارات المميزة في الأجواء مجدداً.

وتمثّل الدرجة الأولى في طيران الإمارات نموذجاً لابتكار المنتجات والخدمات، مثل الأجنحة الخاصة والشاور سبا والصالون الجوي وغيرها، ما نقل تجربة الطيران إلى مستوى جديد تماماً. وعلى الرغم من أن الجائحة فرضت تعديل بعض المنتجات والخدمات المميزة مؤقتاً، إلا أنها عادت الآن مع اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية. ولا يزال السفر في درجة طيران الإمارات الأولى يشكّل تجربة لا مثيل لها.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات أيضاً الاستمتاع بصالة درجة رجال الأعمال في الكونكورس B في دبي. وتوفر الصالة في مطار دبي الدولي لمسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بيئة راقية ومريحة وآمنة وهم في انتظار الالتحاق برحلاتهم، وذلك مع الإعادة التدريجية لخدماتها الشهيرة قبل الوباء، مثل خدمات الطعام والشراب الكاملة ومناطق الاسترخاء وغيرها.

يُذكر أن الفائزين بجوائز "بيزنس ترافيلر ميدل إيست" يقوم باختيارهم لجنة من خبراء السفر، إلى جانب فريق تحرير المجلة. وقد قدمت جوائز 2020 افتراضياً، وبالحضور الافتراضي لمئات المتخصصين في جميع أنحاء المنطقة.