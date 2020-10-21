محمد نصر الدين علام: بناء "سد النهضة" الإثيوبي قد يتعطل الفترة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، إن بناء "سد النهضة" الإثيوبي قد يتعطل الفترة المقبلة.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية، أن "الشركات الإيطالية التي تنشئ "سد النهضة" لها مستحقات مالية ومن الممكن أن يعطل ذلك البناء".

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ولفت الوزير إلى أن "إثيوبيا تعاني مشاكل مادية اقتصادية، ويمثل السد عبئا كبيرا على الدولة الإثيوبية".

وأشار الوزير إلى أن "العالم يعاني من مشاكل اقتصادية بسبب تفشي جائحة كورونا، ولكن هذا لا يتنافى مع تصريحات وزيرة إثيوبيا بأنه سيتم الانتهاء من السد وتوليد الكهرباء خلال العام المقبل"، بحسب موقع "المصري اليوم".

وكشف الوزير إن مصر اقترحت أن تساهم في بناء "سد النهضة" وأن تكون هناك صفقات ناجحة تزيد من مصداقية القيادة الإثيوبية، ولكنها رفضت تماما من قبل أديس أبابا.