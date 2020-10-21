- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد نصر الدين علام: بناء "سد النهضة" الإثيوبي قد يتعطل الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، إن بناء "سد النهضة" الإثيوبي قد يتعطل الفترة المقبلة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية، أن "الشركات الإيطالية التي تنشئ "سد النهضة" لها مستحقات مالية ومن الممكن أن يعطل ذلك البناء".
ولفت الوزير إلى أن "إثيوبيا تعاني مشاكل مادية اقتصادية، ويمثل السد عبئا كبيرا على الدولة الإثيوبية".
وأشار الوزير إلى أن "العالم يعاني من مشاكل اقتصادية بسبب تفشي جائحة كورونا، ولكن هذا لا يتنافى مع تصريحات وزيرة إثيوبيا بأنه سيتم الانتهاء من السد وتوليد الكهرباء خلال العام المقبل"، بحسب موقع "المصري اليوم".
وكشف الوزير إن مصر اقترحت أن تساهم في بناء "سد النهضة" وأن تكون هناك صفقات ناجحة تزيد من مصداقية القيادة الإثيوبية، ولكنها رفضت تماما من قبل أديس أبابا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد نصر الدين علام: بناء "سد النهضة" الإثيوبي قد يتعطل الفترة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.