صحيفة: قررت الإمارات بشجاعة أن تضع حداً فاصلاً لوقف معاناة الشعوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة إماراتية، بجسارة واقتدار تصنع الإمارات تاريخاً جديداً، من أجل أمن واستقرار ورخاء شعوب المنطقة والعالم. جهود مكثفة ومقدرة تبذلها الدولة على أكثر من صعيد، لترسيخ أسس عهد جديد في الشرق الأوسط، تعلو فيه رايات السلام والتنمية والتعايش المشترك.



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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365" لكي يؤتي السلام ثماره، تعمل الإمارات بهمة بالغة لتجسيد الاتفاق الإبراهيمي للسلام مع إسرائيل بطريقة عملية، تضمن تحقيق الرخاء والتقدم للجميع، عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والمعرفية وفي هذا السياق يأتي الصندوق الإبراهيمي، الذي أعلنت دولة الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة عن تأسيسه، والاتفاقيات الجديدة التي وقعها في تل أبيب وفد اقتصادي إماراتي رفيع خلال زيارة تاريخية.

وتابعت منجزات سريعة سوف تسهم من دون شك في تغيير وجه الشرق الأوسط الذي ظل لعقود طويلة بؤرة ملتهبة للتوترات والحروب والصراعات التي أخذت تتفاقم وتتوسع، حتى قررت الإمارات بشجاعة أن تضع حداً فاصلاً لوقف معاناة الشعوب ونزيف الخسائر والهدر السياسي والاقتصادي.

وقالت في ختام افتتاحيتها الآن، حان وقت الازدهار والرخاء والرفاهية التي ستعمل الإمارات على تحقيقها لشعوب المنطقة، بغض النظر عن العقيدة أو الهوية، في إطار الاحترام المتبادل للتنوع والتعايش المشترك، بما يضمن الأمن الإقليمي وبذلك، تفتح الإمارات أبواب الأمل لملايين الشباب لتمكينهم من بناء مستقبل آمن وواعد، ينال فيه الجميع، بما فيهم الفلسطينيون، حقوقهم العادلة